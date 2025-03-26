У Молдові відповіли Кремлю на критику затримання проросійської керівниці Гагаузії

Міністерство закордонних справ Молдови відповіло на критику Кремля щодо затримання башкана Гагаузії Євгенії Гуцул – глава МЗС Міхай Попшой заявив, що російська влада відкрито захищає злочинні угруповання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило молдовське видання Newsmaker.

Попшой підкреслив, що затримання Євгенії Гуцул перебуває в компетенції молдовських правоохоронних органів, які дадуть правову оцінку цій справі.

"Керівництво Росії відкрито взялося захищати злочинні угруповання в Молдові. Режим у Кремлі, який переслідує опозицію і вбиває незручних політиків, не може давати уроки демократії", – заявив Попшой.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков засудив затримання башкана Гагаузії. На його думку, молдовська влада використовує "методи найнеприкритішого натиску" на політиків, які становлять конкуренцію президентці Маї Санду.

Представник Кремля заявив, що Кишинів "повинен відмовитися від подібних методів і надати свободу дії всім політичним силам у країні".

Нагадаємо, Євгенію Гуцул підозрюють у незаконному фінансуванні виборчої кампанії під час виборів на посаду башкана Гагаузії 2023 року.

Її затримали в аеропорту Кишинева 25 березня, коли вона намагалася покинути країну. Найближчим часом прокурори мають висунути їй обвинувачення, щоб клопотати про її арешт.

26 березня у столиці Гагаузії зібралась невелика акція протесту проти затримання Гуцул.