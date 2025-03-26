В Молдове ответили Кремлю на критику задержания пророссийской руководительницы Гагаузии

Министерство иностранных дел Молдовы ответило на критику Кремля относительно задержания башкана Гагаузии Евгении Гуцул – глава МИД Михай Попшой заявил, что российские власти открыто защищают преступные группировки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило молдавское издание Newsmaker.

Попшой подчеркнул, что задержание Евгении Гуцул находится в компетенции молдавских правоохранительных органов, которые дадут правовую оценку этому делу.

"Руководство России открыто взялось защищать преступные группировки в Молдове. Режим в Кремле, который преследует оппозицию и убивает неудобных политиков, не может давать уроки демократии", – заявил Попшой.

Представитель Кремля Дмитрий Песков осудил задержание башкана Гагаузии. По его мнению, молдавские власти используют "методы самого неприкрытого нажима" на политиков, которые составляют конкуренцию президенту Майе Санду.

Представитель Кремля заявил, что Кишинев "должен отказаться от подобных методов и предоставить свободу действия всем политическим силам в стране".

Напомним, Евгению Гуцул подозревают в незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов на пост башкана Гагаузии 2023 года.

Ее задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, когда она пыталась покинуть страну. В ближайшее время прокуроры должны предъявить ей обвинение, чтобы ходатайствовать о ее аресте.

26 марта в столице Гагаузии собралась небольшая акция протеста против задержания Гуцул.