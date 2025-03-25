Главу Гагаузії, яка тисла руку Путіну, затримали в аеропорту Кишинева

Башкана Гагаузії Євгенію Гуцул затримали ввечері 25 березня в аеропорту Кишинева.

Цю інформацію телеканалу TV8 підтвердила речниця Національного антикорупційного центру Молдови Анжела Старинська, пише "Європейська правда".

Старинська підтвердила факт затримання Гуцул, але не надала подробиць, підкресливши, що вони стануть відомі завтра.

Молдовська депутатка Марина Таубер (яка фігурує в кримінальних розслідувань та перебуває під західними санкціями) стверджує, що Гуцул збиралася покинути Молдову і вилетіти до Стамбула "в офіційних справах".

Таубер стверджує, що у башкана Гагаузії був зворотний квиток з Туреччини до Молдови на 30 березня.

Нагадаємо, Євгенія Гуцул є фігуранткою кримінального провадження в Молдові, яке з квітня 2024 року розглядається в суді.

Її звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою в нині неконституційній партії "Шор", із 2019 до 2022 року систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії.

Антикорупційна прокуратура Молдови також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.

Євгенія Гуцул після приходу до влади в Гагаузії у 2023 році не раз їздила до Москви та входить до проросійського об'єднання молдовської опозиції "Перемога", створеного у Москві.

Проти Гуцул запровадили санкції в США та Європейському Союзі.