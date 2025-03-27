У Франції почали вибіркові огляди рюкзаків у школах для боротьби з насильством

У Франції починають вибіркові огляди рюкзаків учнів середньої і старшої школи – як превентивний захід проти серйозних інцидентів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У продовження обіцянки відреагувати на останню серію інцидентів за участі старшокласників у школах чи поблизу них, уряд доручив місцевим управлінням поліції організувати вибіркові перевірки рюкзаків учнів коледжів та ліцеїв на вході до навчальних закладів.

Крім того, їм доручили визначити перелік навчальних закладів, що потребують підвищеної уваги, та регулярно переглядати його.

Першочергово ці заходи спрямовані на виявлення ножів та інших предметів, що можуть бути застосовані як холодна зброя.

Міністерка освіти Елізабет Борн і міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо особисто приїхали подивитися, як буде проходити така перевірка серед учнів паризького ліцею у 15-му окрузі столиці.

Останнім часом у Франції почастішали випадки, коли підлітки під час з’ясування стосунків вдаються до холодної зброї.

24 березня у районі південніше Парижа таким чином вбили неподалік школи 17-річного хлопця, у зв’язку з інцидентом затримали шістьох. Перед тим у п’ятницю в іншому місці старшокласнику завдали ножового поранення.

Проблема зі зростанням кількості насильницьких інцидентів за участі підлітків не є винятково французькою.

Так, у Швеції консультативна комісія пропонує уряду тимчасово посилити відповідальність за тяжкі злочини з 14-річного віку через зростаючу проблему підліткової злочинності.

Уряд Фінляндії пропонує жорсткішу відповідальність за кримінальні правопорушення, якщо вони скоєні спільно з іншими особами, та за насильницькі дії з метою приниження – що спрямовано зокрема на протидію жорсткому цькуванню серед підлітків.

Європол опублікував попередження у зв’язку з виявленням у мережі різних чатів, націлених на підліткову аудиторію, де нормалізують насильство та злочинність або підбурюють до завдання шкоди собі.