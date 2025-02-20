Європол попередив про загрози онлайн-спільнот, що націлені на підлітків

Європол опублікував попередження у зв’язку з виявленням у мережі різних чатів, націлених на підліткову аудиторію, де нормалізують насильство та злочинність або підбурюють до завдання шкоди собі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву оприлюднили 20 лютого.

Фахівці Європолу попереджають про розповсюдження різних онлайн-спільнот, націлених на неповнолітніх, де поширюють екстремальний контент, нормалізують насильство і злочинність та зневажливе ставлення до усталених суспільних норм.

Може йтися у тому числі про спільноти, де підписників можуть вербувати і втягувати в ієрархію структури, що зазвичай гуртується довкола харизматичного лідера, що вміє добре маніпулювати людьми.

Перебування у подібних групах може призводити до радикалізації і повторення побаченого у реальному житті.

Ще одна категорія чатів націлена на невпевнених в собі підлітків, до яких "дотягуються" через оманливі пропозиції допомогти подолати психологічні труднощі і довірливе спілкування, після чого маніпуляціями схиляють до надання інтимних знімків, далі – до завдання шкоди собі та до скоєння насильницьких вчинків. Надані інтимні фото на цьому етапі стають інструментом шантажу.

Європол закликає до підвищеної пильності, якщо дитина проводить багато часу онлайн і нічого не розповідає про це, стає потаємною, виглядає стривоженою і засмученою, починає поводитись незвично і говорити інакше, користується шифрами, почала завдавати собі фізичної шкоди.

Нагадаємо, у низці країн Європи заговорили про посилення відповідальності неповнолітніх за серйозні злочини через те, що такі випадки стають більш поширеними.

В Австрії заарештували 14-річного хлопця, який захопився ідеологією ІДІЛ і планував теракт на вокзалі.