У Фінляндії пропонують посилити відповідальність за групові злочини та знущання

Уряд Фінляндії пропонує жорсткішу відповідальність за кримінальні правопорушення, якщо вони скоєні спільно з іншими особами, та за насильницькі дії з метою приниження.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Урядові пропозиції спрямовані на боротьбу з вуличною молодіжною злочинністю. Згідно з ними, скоєння кримінального правопорушення у складі групи буде обтяжуючою обставиною, так само як насильницькі дії з метою приниження.

Крім того, пропонують карати як за окремий злочин використання неповнолітніх віком до 15 років для скоєння злочину.

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В уряді сподіваються, що такі нововведення стануть фактором стримування.

"Мене особливо турбує зростання кількості випадків насильства з метою приниження проти дітей і молоді. Це особливо шокуючі вчинки, і на них потрібно реагувати посиленням покарань", – зазначила міністерка юстиції Леена Мері.

У сусідній Швеції консультативна комісія пропонує уряду тимчасово посилити відповідальність за тяжкі злочини з 14-річного віку через зростаючу проблему підліткової злочинності.

Протягом минулого року шведська і данська поліція поглибили співпрацю через дедалі частіші випадки вербування шведських підлітків для кримінальних завдань у Копенгагені, столиці Данії.

У Данії в листопаді оголосили вирок 16-річному підлітку зі Швеції, якого впіймали на підготовці замовного вбивства у Копенгагені. Люди, які влаштували вибухи неподалік посольства Ізраїлю у Копенгагені на початку жовтня, також виявилися хлопцями зі Швеції.