Во Франции начали выборочные досмотры рюкзаков в школах для борьбы с насилием

Во Франции начинают выборочные досмотры рюкзаков учеников средней и старшей школы – как превентивная мера против серьезных инцидентов.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В продолжение обещания отреагировать на последнюю серию инцидентов с участием старшеклассников в школах или вблизи них, правительство поручило местным управлениям полиции организовать выборочные проверки рюкзаков учеников колледжей и лицеев на входе в учебные заведения.

Кроме того, им поручили определить перечень учебных заведений, требующих повышенного внимания, и регулярно пересматривать его.

В первую очередь эти меры направлены на выявление ножей и других предметов, которые могут быть применены как холодное оружие.

Министр образования Элизабет Борн и министр внутренних дел Брюно Ретайо лично приехали посмотреть, как будет проходить такая проверка среди учеников парижского лицея в 15-м округе столицы.

В последнее время во Франции участились случаи, когда подростки во время выяснения отношений прибегают к холодному оружию.

24 марта в районе южнее Парижа таким образом убили неподалеку от школы 17-летнего парня, в связи с инцидентом задержали шестерых. Перед тем в пятницу в другом месте старшекласснику нанесли ножевое ранение.

Проблема с ростом количества насильственных инцидентов с участием подростков не является исключительно французской.

Так, в Швеции консультативная комиссия предлагает правительству временно усилить ответственность за тяжкие преступления с 14-летнего возраста из-за растущей проблемы подростковой преступности.

Правительство Финляндии предлагает более жесткую ответственность за уголовные правонарушения, если они совершены совместно с другими лицами, и за насильственные действия с целью унижения – что направлено в частности на противодействие травле среди подростков.

Европол опубликовал предупреждение в связи с выявлением в сети различных чатов, нацеленных на подростковую аудиторию, где нормализуют насилие и преступность или подстрекают к нанесению вреда себе.