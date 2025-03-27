Трамп пригрозил ЕС и Канаде новыми тарифами, если они начнут совместно защищаться

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Канаде и Европейскому Союзу еще большими тарифами, если они будут скоординировано реагировать на его торговую войну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп заявил в заметке в своей соцсети Truth Social.

Американский президент пригрозил усилить свои экономические меры против ЕС и США, если они скоординировано отреагируют на введенные им тарифы.

"Если Европейский Союз будет действовать вместе с Канадой, чтобы нанести экономический ущерб США, к ним обоим будут применены масштабные Тарифы, гораздо более масштабные, чем сейчас планируются, чтобы защитить лучшего друга, который когда-либо был у тех обеих стран!", – написал Трамп.

Напомним, Трамп подтвердил, что со 2 апреля введет тарифы в размере 25% на импорт автомобилей, чтобы стимулировать внутреннее производство.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет защищать свои интересы на фоне пошлин Трампа на автомобили. Премьер Канады также пообещал ответ.