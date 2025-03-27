Польща в терміновому порядку спрямує до Литви військових на пошуки солдатів США

Польща в терміновому порядку направить до Литви групу з десятків солдатів з технікою і спорядженням для допомоги у пошуках американських військових.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Глава Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш оголосив, що польські солдати в терміновому порядку вирушать до Литви, щоб взяти участь у пошуках американців.

"Оперативна група з десятків солдатів з важким озброєнням і бойовими машинами терміново вирушає до Литви, щоб допомогти знайти американських солдатів і витягти бойову машину. Ми реагуємо на прохання наших союзників" – заявив глава Міністерства оборони, віцепрем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш.

Американські солдати зникли 25 березня. Вони брали участь у навчаннях на полігоні неподалік від кордону з Білоруссю. Вони їхали на гусеничному бронетранспортері Hercules M88. Його знайшли на дні водойми. Однак тіла солдатів досі не знайшли. Їх загибель не підтверджена.

"Пошуки тривають", – наголошується в комюніке НАТО.

До пошуково-рятувальної операції залучені литовські та іноземні військовослужбовці, а також вертольоти ВПС і Державної прикордонної служби Литви.

Начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула заявив: "Ми запропонували підтримку і будемо підтримувати наших союзників у надзвичайно складній пошуково-рятувальній операції. Солдати цього підрозділу нам добре відомі. Вони також неодноразово пліч-о-пліч з нами захищали нашу країну".

Нагадаємо, спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс заявив, що інцидент на полігоні Пабраде, де у вівторок, 25 березня, під час навчань зникли четверо американських солдатів не повинен вплинути на двосторонні відносини між США і Литвою.