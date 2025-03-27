Польша в срочном порядке направит в Литву военных на поиски солдат США

Польша в срочном порядке направит в Литву группу из десятков солдат с техникой и снаряжением для помощи в поисках американских военных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш объявил, что польские солдаты в срочном порядке отправятся в Литву, чтобы принять участие в поисках американцев.

"Оперативная группа из десятков солдат с тяжелым вооружением и боевыми машинами срочно отправляется в Литву, чтобы помочь найти американских солдат и извлечь боевую машину. Мы реагируем на просьбы наших союзников" – заявил глава Министерства обороны, вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш.

Американские солдаты пропали 25 марта. Они участвовали в учениях на полигоне неподалеку от границы с Беларусью. Они ехали на гусеничном бронетранспортере Hercules M88. Его нашли на дне водоема. Однако тела солдат до сих пор не нашли. Их гибель не подтверждена.

"Поиски продолжаются", – отмечается в коммюнике НАТО.

К поисково-спасательной операции привлечены литовские и иностранные военнослужащие, а также вертолеты ВВС и Государственной пограничной службы Литвы.

Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил: "Мы предложили поддержку и будем поддерживать наших союзников в чрезвычайно сложной поисково-спасательной операции. Солдаты этого подразделения нам хорошо известны. Они также неоднократно бок о бок с нами защищали нашу страну".

Напомним, спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что инцидент на полигоне Пабраде, где во вторник, 25 марта, во время учений исчезли четверо американских солдат не должен повлиять на двусторонние отношения между США и Литвой.