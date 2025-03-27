Прокурори просять ув’язнити експрезидента Франції Саркозі на 7 років

Французькі прокурори вимагають засудити колишнього президента Ніколя Саркозі до семи років ув'язнення за те, що він нібито прийняв гроші від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі для фінансування своєї президентської кампанії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Прокурори звинуватили Саркозі та деяких його колишніх соратників, зокрема колишніх міністрів внутрішніх справ Клода Геана і Бріса Ортефо, а також колишнього міністра з питань бюджету Еріка Верта, в тому, що вони досягли "немислимої, безпрецедентної, непристойної" угоди з Каддафі.

Прокурори вимагали засудити Саркозі до штрафу в 300 тисяч євро та семи років ув'язнення, Геана – до шести, Ортефо – до трьох, а Верта – до одного.

Угода, про яку йдеться, передбачала, що Каддафі вкладе мільйони євро в президентську кампанію Саркозі в 2007 році, його першу і єдину успішну кампанію на виборах.

В обмін на фінансову підтримку Саркозі нібито погодився використати свої президентські повноваження для зміцнення дипломатичних і ділових зв'язків Франції з Тріполі, а також для перегляду справи зятя Каддафі Абдулли Сенуссі.

Французькі фінансові слідчі протягом десяти років розслідували заяви про те, що кампанія Саркозі отримувала лівійське фінансування.

Саркозі неодноразово заявляв про свою невинуватість і стверджував, що став жертвою змови, пов'язаної з очолюваною Францією операцією НАТО з повалення Каддафі в 2011 році, коли він був президентом. Саркозі заявив, що "продовжуватиме боротися ... за правду і вірити в мудрість суду".

70-річний експрезидент вже відбуває однорічний тюремний термін під домашнім арештом після того, як його визнали винним у корупції. Детальніше про справу читайте у статті Покарання для президента: за що суд позбавив волі Ніколя Саркозі.