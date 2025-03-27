Прокуроры просят посадить экс-президента Франции Саркози на 7 лет

Французские прокуроры требуют приговорить бывшего президента Николя Саркози к семи годам заключения за то, что он якобы принял деньги от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования своей президентской кампании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Прокуроры обвинили Саркози и некоторых его бывших соратников, в частности бывших министров внутренних дел Клода Геана и Бриса Ортефо, а также бывшего министра по вопросам бюджета Эрика Верта, в том, что они достигли "немыслимой, беспрецедентной, непристойной" сделки с Каддафи.

Прокуроры требовали приговорить Саркози к штрафу в 300 тысяч евро и семи годам заключения, Геана – к шести, Ортефо – к трем, а Верта – к одному.

Соглашение, о котором идет речь, предусматривало, что Каддафи вложит миллионы евро в президентскую кампанию Саркози в 2007 году, его первую и единственную успешную кампанию на выборах.

В обмен на финансовую поддержку Саркози якобы согласился использовать свои президентские полномочия для укрепления дипломатических и деловых связей Франции с Триполи, а также для пересмотра дела зятя Каддафи Абдуллы Сенусси.

Французские финансовые следователи в течение десяти лет расследовали заявления о том, что кампания Саркози получала ливийское финансирование.

Саркози неоднократно заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой заговора, связанного с возглавляемой Францией операцией НАТО по свержению Каддафи в 2011 году, когда он был президентом. Саркози заявил, что "будет продолжать бороться ... за правду и верить в мудрость суда".

70-летний экс-президент уже отбывает однолетний тюремный срок под домашним арестом после того, как его признали виновным в коррупции. Подробнее о деле читайте в статье Наказание для президента: за что суд лишил свободы Николя Саркози.