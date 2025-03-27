Шольц вважає зняття санкцій з Росії до встановлення миру серйозною помилкою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який йде у відставку, заявив, що знімати санкції з Росії до досягнення миру було б великою помилкою.

Як пише "Європейська правда", про це Шольц заявив під час брифінгу в четвер у Парижі, на полях саміту "коаліції рішучих", його цитує The Guardian.

Шольц підкреслив незмінну підтримку України і закликав Росію прийняти пропозицію про припинення вогню, яка лежить на столі переговорів.

Він також розкритикував Москву за те, що вона постійно додає якісь умови для досягнення припинення вогню. Це змусило його зробити висновок, що Росія "наразі не зацікавлена у справжньому мирі".

Шольц також попередив, що зняття санкцій з Росії на цьому етапі "було б серйозною помилкою", і закликав до їх збереження і посилення.

"Немає сенсу скасовувати санкції до того, як буде фактично досягнуто миру", – сказав глава уряду Німеччини, додавши, що "на жаль, ми все ще досить далекі від цього".

Прем'єр Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський заявили після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі, що серед лідерів немає згоди на зняття санкцій з Росії.

В Єврокомісії заявили, що припинення російської агресії проти України і виведення окупаційних військ є однією з головних передумов для зміни або скасування санкцій ЄС проти РФ.