Бербок анонсировала новые поставки немецкого оружия Украине

Германия в ближайшее время передаст Украине новые партии вооружений для того, чтобы государство могло защищаться против новых атак России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая уходит в отставку, на пресс-конференции в Берлине, ее слова приводит "Укринформ".

Она отметила, что в ближайшие месяцы Германия предоставит Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, беспилотники и радары.

"Мы знаем, что настоящий мир не приходит через капитуляцию. Те, кто давят на Украину, чтобы она уступила, договариваются не о мире, а об очередной эскалации. Прекращение огня на условиях Путина было бы не завершением войны, а прелюдией к следующему наступлению... Наш ответ на войну Путина – мир благодаря силе. Мир через европейское единство и решимость", – заявила Бербок.

Она подчеркнула также, что без мира европейские санкции не будут сняты.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который уходит в отставку, также считает, что снимать санкции с России до достижения мира было бы большой ошибкой.

Накануне Бербок приветствовала решение бюджетного комитета Бундестага о выделении 3 млрд евро дополнительной военной помощи Украине в 2025 году.