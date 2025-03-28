В Литве до сих пор не добрались до бронемашины военных США, провалившейся в ил на дне водоема

На литовском военном полигоне сняли 2-3 метра ила на дне водоема, в который провалилась бронемашина пропавших американских военных, но все еще не видят ее.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Экскавационные работы на полигоне в Пабраде непрерывно продолжались всю ночь. С четверга там привлечен специализированный экскаватор, а в пятницу приехала еще одна спецмашина, которая поможет эффективнее откачивать воду.

На место событий приехали президент Гитанас Науседа, министр обороны Довиле Шакалиене, главнокомандующий вооруженных сил Литвы и посол США.

Министр обороны сообщила, что за ночь сняли 2-3 метра ила над местом, где провалилась машина, но ее все еще не видно.

"Мы знаем, где она, но еще не понятно, как именно она расположена... Условия очень сложные, потому что когда озеро такого размера соединено с болотами и питается многими ручьями, вода постоянно поднимается и почва нестабильна", – пояснила она.

По прогнозам специалистов, преодолеть слой ила над затонувшей машиной получится ориентировочно к вечеру, а устанавливать ее расположение в пространстве и подсоединять тросы, чтобы извлечь, начнут не раньше субботы.

"Сейчас главная задача – расчистить ил над затонувшей машиной и определить места для зацепа. Мы работаем и будем работать непрерывно – пока сможем дать четкие и честные ответы тем, кто больше всего ждет новостей – семьям пропавших", – прокомментировал командующий литовской армии Раймундас Вайкшнорас.

Посол США заявила, что вечером к операции присоединятся американские специалисты.

Напомним, американские солдаты исчезли на литовском полигоне 25 марта. Они участвовали в учениях неподалеку от границы с Беларусью и передвигались на гусеничном бронетранспортере Hercules M88. Его нашли на дне водоема на глубине до 5 метров под илом, остался ли экипаж внутри – неизвестно.

Польша в срочном порядке направит в Литву группу из десятков солдат с техникой и снаряжением для помощи.