Посол України у Польщі іронічно відповів на пропозицію Путіна щодо "тимчасового управління"

Український посол Василь Боднар в’їдливо прокоментував "пропозицію" очільника Кремля Владіміра Путіна щодо запровадження в Україні "тимчасового управління" під егідою ООН.

Про це він сказав у інтерв’ю польському мовнику RMF24, передає "Європейська правда".

Дипломата запитали його думку щодо "пропозиції" Путіна ввести в Україні "тимчасове управління під егідою ООН", щоб провести вибори в країні.

"Коли Росія почне розвалюватися, я зголошуся бути губернатором окупованої Москви, щоб належним чином управляти цими територіями", – пожартував у відповідь Боднар.

Посол наголосив, що Україна – демократична країна, а тому, коли закінчиться воєнний стан, "ми самі проведемо вибори".

Він додав, що на українських виборах голосуватиме не американський президент Дональд Трамп, а український народ, який обере того, кого захоче.

На думку дипломата, чинний український президент Володимир Зеленський має хороші шанси бути переобраним.

Як писало агентство Reuters, про це Путін заявив під час відвідин Північного флоту.

Представник Ради національної безпеки Білого дому, відповідаючи на запитання щодо таких висловлювань Путіна заявив, що система управління в Україні визначається її конституцією і народом країни.

Нагадаємо, у лютому Трамп назвав Зеленського диктатором, оскільки він нібито відмовляється від проведення виборів.

До того президент України відповів на заяви очільника Білого дому про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Твердження Трампа щодо низького рейтингу Зеленського заперечив і експрем'єр Британії Борис Джонсон, заявивши, що рейтинг українського президента близький до рейтингу самого Трампа.