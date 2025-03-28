Посол Украины в Польше иронично ответил на предложение Путина о "временном управлении"

Украинский посол Василий Боднар язвительно прокомментировал "предложение" главы Кремля Владимира Путина о введении в Украине "временного управления" под эгидой ООН.

Об этом он сказал в интервью польскому вещателю RMF24, передает "Европейская правда".

Дипломата спросили его мнение относительно "предложения" Путина ввести в Украине "временное управление под эгидой ООН", чтобы провести выборы в стране.

"Когда Россия начнет разваливаться, я соглашусь быть губернатором оккупированной Москвы, чтобы должным образом управлять этими территориями", – пошутил в ответ Боднар.

Посол подчеркнул, что Украина – демократическая страна, а потому, когда закончится военное положение, "мы сами проведем выборы".

Он добавил, что на украинских выборах будет голосовать не американский президент Дональд Трамп, а украинский народ, который выберет того, кого захочет.

По мнению дипломата, действующий украинский президент Владимир Зеленский имеет хорошие шансы на переизбрание.

Как писало агентство Reuters, об этом Путин заявил во время посещения Северного флота.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на вопрос относительно таких высказываний Путина заявил, что система управления в Украине определяется ее конституцией и народом страны.

Напомним, в феврале Трамп назвал Зеленского диктатором, поскольку он якобы отказывается от проведения выборов.

До того президент Украины ответил на заявления главы Белого дома о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

Утверждение Трампа относительно низкого рейтинга Зеленского опроверг и экс-премьер Британии Борис Джонсон, заявив, что рейтинг украинского президента близок к рейтингу самого Трампа.