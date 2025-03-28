FT: ЕС планирует "минимально" оштрафовать Apple и Meta, чтобы не раздражать Трампа

На следующей неделе Европейский Союз планирует наложить минимальные штрафы на владельца Apple и Facebook Meta в соответствии с законом о цифровых рынках (DMA), поскольку Брюссель стремится избежать эскалации напряженности в отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщила газета Financial Times, которая пообщалась с информированными собеседниками, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников газеты, ожидается, что производителя iPhone оштрафуют и обяжут пересмотреть правила App Store после расследования того, мешают ли они разработчикам приложений перенаправлять потребителей на предложения за пределами своей платформы.

Регуляторы закроют еще одно расследование в отношении Apple, которое касалось дизайна экрана выбора веб-браузера, без каких-либо дальнейших санкций.

Компания Meta также будет оштрафована и обязана изменить свою модель "плати или соглашайся", которая заставляет пользователей либо давать согласие на отслеживание данных, либо платить абонентскую плату за пользование ее продуктами без рекламы.

Как пишет газета, согласно DMA, компании могут быть оштрафованы на сумму до 10% от их глобального оборота, что может вылиться в миллиарды долларов для обеих компаний.

В то же время, как утверждают анонимные чиновники, Европейская комиссия стремится, чтобы штрафы были намного ниже этого порога, поскольку свод цифровых правил ЕС является относительно новым, а решения все еще могут быть обжалованы в суде.

По словам чиновников, новая комиссия, которая приступила к работе в декабре, также больше сосредотачивается на соблюдении Big Tech-компаниями закона, чем на потенциальных высоких штрафах в миллиарды евро.

Брюссельские регуляторы намерены прекратить дело о том, мешает ли операционная система Apple пользователям менять браузеры или поисковые системы, после того, как Apple внесла ряд изменений, пытаясь соответствовать правилам ЕС.

Напомним, Трамп подтвердил, что со 2 апреля введет тарифы в размере 25% на импорт автомобилей, чтобы стимулировать внутреннее производство.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет защищать свои интересы на фоне пошлин Трампа на автомобили. Премьер Канады также пообещал ответ.

В ответ на это Трамп пригрозил Канаде и ЕС еще большими тарифами, если они будут скоординировано реагировать на его торговую войну.