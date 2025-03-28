У Німеччині розглядають можливість контрзаходів у відповідь на мита Трампа

Речник німецького уряду заявив у п'ятницю, 28 березня, що "ніщо не знімається з порядку денного" щодо каральних заходів у відповідь на американські тарифи.

Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи можуть контрзаходи бути спрямовані на американські технологічні компанії, речник відповів, що "наразі нічого не знято з порядку денного, але натомість все розглядається".

"Рішення повинні прийматися спільно і з урахуванням витрат і вигод в рамках Європейського Союзу і під керівництвом Європейської комісії – цей процес триває", – додав він.

Напередодні міністр економіки Німеччини Роберт Габек та автомобільна асоціація країни розкритикували нещодавно оголошені американським президентом Дональдом Трампом 25% мита на імпорт автомобілів і закликали до термінових переговорів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС захищатиме свої інтереси на тлі мит Трампа на автомобілі. Прем'єр Канади також пообіцяв відповідь.

У відповідь на це Трамп пригрозив Канаді і ЄС ще більшими тарифами, якщо вони скоординовано реагуватимуть на його торгову війну.