В Германии рассматривают возможность контрмер в ответ на пошлины Трампа

Представитель немецкого правительства заявил в пятницу, 28 марта, что "ничто не снимается с повестки дня" относительно карательных мер в ответ на американские тарифы.

Его слова цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, могут ли контрмеры быть направлены на американские технологические компании, представитель ответил, что "пока ничего не снято с повестки дня, но все рассматривается".

"Решения должны приниматься совместно и с учетом затрат и выгод в рамках Европейского Союза и под руководством Европейской комиссии – этот процесс продолжается", – добавил он.

Накануне министр экономики Германии Роберт Хабек и автомобильная ассоциация страны раскритиковали недавно объявленные американским президентом Дональдом Трампом 25% пошлины на импорт автомобилей и призвали к срочным переговорам.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет защищать свои интересы на фоне пошлин Трампа на автомобили. Премьер Канады также пообещал ответ.

В ответ на это Трамп пригрозил Канаде и ЕС еще большими тарифами, если они будут скоординировано реагировать на его торговую войну.