Британія заборонила експортувати зникаючий вид вугрів в Росію

Департамент навколишнього середовища, продовольства та сільських справ Британії не дозволив експортувати в Росію скляних вугрів, які є зникаючим видом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Своїм рішенням департамент відхилив запит на відправку мільйонів скляних вугрів для проєкту поповнення запасів в Калінінграді.

Минулого року влада дозволила Пітеру Вуду з британської компанії Glass Eels, яка експортує скляних вугрів вже понад 50 років, відправити одну тонну скляних вугрів, що становить близько 3 мільйонів особин.

Європейський вугор (Anguilla anguilla) є видом, що охороняється і занесений до Червоної книги, причому кількість вугрів, що мігрують в європейські річки, скоротилася на 95% з 1980-х років.

У 2010 році ЄС заборонив торгівлю європейським вугром за межами його природного ареалу в Європі. Після Brexit британські рибалки не можуть експортувати вугрів для проєктів із зариблення в країнах ЄС, але лазівка дозволила виловлювати та експортувати вугрів за межі ЄС у їхньому природному європейському ареалі, якщо вони використовуються з природоохоронною метою, наприклад, для зариблення озер чи річок.

Вуд заявив, що заборона на експорт вугра до Росії зупинить традиційний промисел на річці Северн, оскільки не буде інших ринків для експорту. "Вся моя команда втратить роботу. Це буде зникнення сотень років спадщини і культури", – поскаржився вуд.

В уряді пояснили, що заявка на експорт скляного вугра до РФ була відхилена через занепокоєння щодо значних ризиків нелегальної торгівлі.

Понад 55 тисяч людей підписали петицію із закликом припинити експорт вугрів до Росії після того, як видання The Guardian повідомило про плани збільшити обсяг калінінградського експорту до п'яти тонн.

Вуд заявив, що проєкт зариблення в Калінінграді є законним природоохоронним проєктом. Ендрю Керр, голова Sustainable Eel Group, привітав рішення уряду, зазначивши, що основна увага для збереження вугра повинна бути зосереджена на зарибленні річок Англії та Уельсу за рахунок надлишків скляного вугра в Брістольському каналі.

"Це набагато краще використання дорогоцінного природного ресурсу, якщо вони будуть мігрувати вгору по Северну, а не відправлятися до Росії. Це означає, що майбутнє за програмами поповнення запасів у Великій Британії", – сказав він.

Нагадаємо, у 2023 році правооохоронці 32 європейських держав здійснили масштабну операцію з викриття мережі контрабанди захищених річкових вугрів.

А у Швеції помічник прем’єра, який незаконно ловив вугрів, пішов у відставку.