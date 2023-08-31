У Європі викрили мережу контрабанди річкових вугрів до Азії

Правооохоронці 32 європейських держав здійснили масштабну операцію з викриття мережі контрабанди захищених річкових вугрів – ангуласів – і їхніх мальків до Азії, де вони вважаються делікатесом.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Поліцейські заарештували 256 підозрюваних у контрабанді в межах операції, яку координувало поліцейське агентство Європейського Союзу Європол, й конфіскували 25 тонн річкового вугра.

Більшість вугрів – 18 тонн – були вилучені в Іспанії. Тамтешня поліція розгромила три організовані злочинні угруповання, що займалися торгівлею цими тваринами, й заарештувала 30 людей.

"Поліція виявила підставні компанії, створені спеціально для експорту вугрів до Азії, які маскували експорт серед інших охолоджених продуктів", – повідомила Цивільна гвардія Іспанії.

Майже дві тонни мальків вугрів і понад тонну вугрів, які були конфісковані живими в межах операції в Іспанії, випустили у воду.

Ангуласи часто стають об'єктом контрабанди з Європи до Азії, де в окремих країнах вважаються делікатестом. Їхня вартість за кілограм на чорному ринку може сягати 9000 євро.

При цьому запаси річкового вугра і так упали на 90% за останні три десятиліття через руйнування водойм, де вони живуть і розмножуються. Експерти побоюються, що кримінальні угруповання, які займаються контрабандою ангуласів, сприяють їхньому вимиранню.

Європейський річковий вугор вважається видом, якому загрожує зникнення, тож у ЄС його вилов підлягає квотам, а експорт узагалі заборонений.