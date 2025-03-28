Британия запретила экспортировать исчезающий вид угрей в Россию

Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских дел Великобритании не позволил экспортировать в Россию стеклянных угрей, которые являются исчезающим видом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Своим решением департамент отклонил запрос на отправку миллионов стеклянных угрей для проекта пополнения запасов в Калининграде.

В прошлом году власти разрешили Питеру Вуду из британской компании Glass Eels, которая экспортирует стеклянных угрей уже более 50 лет, отправить одну тонну стеклянных угрей, что составляет около 3 миллионов особей.

Европейский угорь (Anguilla anguilla) является охраняемым видом и занесен в Красную книгу, причем количество угрей, мигрирующих в европейские реки, сократилось на 95% с 1980-х годов.

В 2010 году ЕС запретил торговлю европейским угрем за пределами его естественного ареала в Европе. После Brexit британские рыбаки не могут экспортировать угрей для проектов по зарыблению в странах ЕС, но лазейка позволила вылавливать и экспортировать угрей за пределы ЕС в их естественном европейском ареале, если они используются в природоохранных целях, например, для зарыбления озер или рек.

Вуд заявил, что запрет на экспорт угря в Россию остановит традиционный промысел на реке Северн, поскольку не будет других рынков для экспорта. "Вся моя команда потеряет работу. Это будет исчезновение сотен лет наследия и культуры", – пожаловался Вуд.

В правительстве объяснили, что заявка на экспорт стеклянного угря в РФ была отклонена из-за беспокойства относительно значительных рисков нелегальной торговли.

Более 55 тысяч человек подписали петицию с призывом прекратить экспорт угрей в Россию после того, как издание The Guardian сообщило о планах увеличить объем калининградского экспорта до пяти тонн.

Вуд заявил, что проект зарыбления в Калининграде является законным природоохранным проектом. Эндрю Керр, председатель Sustainable Eel Group, приветствовал решение правительства, отметив, что основное внимание для сохранения угря должно быть сосредоточено на зарыблении рек Англии и Уэльса за счет излишков стеклянного угря в Бристольском канале.

"Это гораздо лучшее использование драгоценного природного ресурса, если они будут мигрировать вверх по Северну, а не отправляться в Россию. Это означает, что будущее за программами пополнения запасов в Великобритании", – сказал он.

Напомним, в 2023 году правоохранители 32 европейских государств осуществили масштабную операцию по разоблачению сети контрабанды защищенных речных угрей.

А в Швеции помощник премьера, который незаконно ловил угрей, ушел в отставку.