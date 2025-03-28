У Молдові оштрафували двох пенсіонерок за заклики вбити президентку Санду

Поліція Молдови оштрафувала двох жінок, які брали участь в акції на підтримку башкана Гагаузії Євгенії Гуцул, яку затримали, та закликали до вбивства президентки Маї Санду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

26 березня прихильники Гуцул зібралися на протест після її затримання в аеропорту Кишинева під час спроби виїхати з країни. Акція на підтримку Гуцул пройшла в центрі Комрата, столиці автономного регіону.

Під час акції одна з оштрафованих жінок агресивним тоном заявила журналістці: "Має бути вбита". Після запитання, про кого йдеться, друга жінка уточнила: "Про Маю Санду". Перша жінка потім повторила ці слова. Обидві скаржилися на важкі умови життя і низькі пенсії.

Правоохоронці оштрафували учасниць мітингу за дрібне хуліганство, появу в громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння і перекриття доріг. Згодом в інтернеті з'явилися відео, на яких жінки перепрошують за свої висловлювання на адресу глави держави.

"Прошу вибачення у всіх. Учора емоції взяли гору. Башкана Гагаузії затримали, і я неправильно висловилася про президента Молдови Маю Санду. Вибачте, це було на емоціях. Пенсія маленька, на життя не вистачає. Що робити? Учора трохи неправильно висловилася", – пояснила одна з них.

Інша жінка додала, що сказала слова, не подумавши: "Мені шкода, і я прошу вибачення. Кого я вб'ю? Мені 68 років. Вибачте! Бажаю всім здоров'я".

Нагадаємо, Гуцул є фігуранткою кримінального провадження в Молдові, яке з квітня 2024 року розглядається в суді.

Її звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою партії "Шор" у 2019-2022 роках систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії.

Антикорупційна прокуратура Молдови також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.

Гуцул була обрана керівницею регіону у 2023 році від популістської партії олігарха-втікача Ілана Шора. Вона неодноразово їздила до Москви та зустрічалася у тому числі з очільником Кремля.

Проти Гуцул запровадили санкції в США та Європейському Союзі.