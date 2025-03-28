В Молдове оштрафовали двух пенсионерок за призывы убить президента Санду

Полиция Молдовы оштрафовала двух женщин, которые участвовали в акции в поддержку башкана Гагаузии Евгении Гуцул и призывали к убийству президента Майи Санду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

26 марта сторонники Гуцул собрались на протест после ее задержания в аэропорту Кишинева при попытке выехать из страны. Акция в поддержку Гуцул прошла в центре Комрата, столицы автономного региона.

Во время акции одна из оштрафованных женщин агрессивным тоном заявила журналистке: "Должна быть убита". После вопроса, о ком идет речь, вторая женщина уточнила: "О Майе Санду". Первая женщина затем повторила эти слова. Обе жаловались на тяжелые условия жизни и низкие пенсии.

Правоохранители оштрафовали участниц митинга за мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и перекрытие дорог. Впоследствии в интернете появились видео, на которых женщины извиняются за свои высказывания в адрес главы государства.

"Прошу прощения у всех. Вчера эмоции взяли верх. Башкана Гагаузии задержали, и я неправильно высказалась о президенте Молдовы Майе Санду. Извините, это было на эмоциях. Пенсия маленькая, на жизнь не хватает. Что делать? Вчера немного неправильно высказалась", – пояснила одна из них.

Другая женщина добавила, что сказала, не подумав: "Мне жаль, и я прошу прощения. Кого я убью? Мне 68 лет. Простите! Желаю всем здоровья".

Напомним, Гуцул является фигуранткой уголовного производства в Молдове, которое с апреля 2024 года рассматривается в суде.

Ее обвиняют в том, что она, работая секретарем партии "Шор" в 2019-2022 годах систематически и ежедневно ввозила в Молдову из РФ деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.

Гуцул была избрана руководителем региона в 2023 году от популистской партии беглого олигарха Илана Шора. Она неоднократно ездила в Москву и встречалась в том числе с главой Кремля.

Против Гуцул ввели санкции в США и Европейском Союзе.