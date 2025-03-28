Росія обмежила в'їзд вантажоперевізникам із Молдови
Російський уряд обмежив в'їзд на територію країни для молдовських автоперевізників.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.
Росія внесла Молдову до списку країн, які обмежували перевезення громадян і юросіб РФ. А це означає, що тепер більшості молдовських вантажоперевізників заборонено не тільки ввозити вантажі в Росію, а й проїжджати країну транзитом.
Заборона не поширюється на перевезення живих тварин, м'яса і м'ясних субпродуктів, риби, молочної продукції, яєць, овочів, фруктів, горіхів та інших товарів.
А з 26 квітня з переліку товарів, які можна провозити через територію Росії, приберуть алкогольні напої, тютюнові вироби, какао і какаопродукти.
Раніше до списку країн, яким заборонено вантажоперевезення товарів, за деякими винятками, входили країни ЄС, Україна, Велика Британія і Норвегія.
У 2024 році Росія надала молдовським перевізникам лише 4 тисячі дозволів на транспортування вантажів або транзит територією Росії. На прохання Молдови видати ще 12 тисяч дозволів Росія не відповіла.
Нагадаємо, паралельно Росія почала через ОБСЄ заявляти про "репресії у Молдові" та вимагати звільнити затриману керівницю автономного регіону Гагаузія.
А МЗС Молдови заявило, що російська влада захищає злочинні угруповання у відповідь на критику Кремля щодо затримання башкана Гагаузії.