Россия ограничила въезд грузоперевозчикам из Молдовы

Российское правительство ограничило въезд на территорию страны для молдавских автоперевозчиков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Россия внесла Молдову в список стран, которые ограничивали перевозки граждан и юрлиц РФ. А это значит, что теперь большинству молдавских грузоперевозчиков запрещено не только ввозить грузы в Россию, но и проезжать страну транзитом.

Запрет не распространяется на перевозку живых животных, мяса и мясных субпродуктов, рыбы, молочной продукции, яиц, овощей, фруктов, орехов и других товаров.

А с 26 апреля из перечня товаров, которые можно провозить через территорию России, уберут алкогольные напитки, табачные изделия, какао и какаопродукты.

Ранее в список стран, которым запрещены грузоперевозки товаров, за некоторыми исключениями, входили страны ЕС, Украина, Великобритания и Норвегия.

В 2024 году Россия предоставила молдавским перевозчикам только 4 тысячи разрешений на транспортировку грузов или транзит по территории России. На просьбу Молдовы выдать еще 12 тысяч разрешений Россия не ответила.

Напомним, параллельно Россия начала через ОБСЕ заявлять о "репрессиях в Молдове" и требовать освободить задержанную руководительницу автономного региона Гагаузия.

А МИД Молдовы заявил, что российские власти защищают преступные группировки в ответ на критику Кремля относительно задержания башкана Гагаузии.