Росія скаржиться в ОБСЄ на Молдову через затримання керівниці Гагаузії, що тисла руку Путіну

Росія почала через ОБСЄ заявляти про "репресії у Молдові" та вимагати звільнити затриману керівницю автономного регіону Гагаузія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Постпред Росії при ОБСЄ Александр Лукашевич заявив, що підняв питання про затримання Гуцул на засіданні Постійної ради 27 березня, щоб "донести інформацію про те, що відбулося, та істинні мотиви кримінального переслідування лідерки Гагаузії".

Також він заявив, що звернувся з листом до керівництва ОБСЄ і вимагає "вплинути на владу Молдови і добитися від неї якнайшвидшого звільнення з-під варти Євгенії Гуцул".

Лукашевич додав, що РФ засуджує "тиск на башкана Гагаузії" і закликає владу Молдови звільнити її і "відмовитись від репресивних методів політичної боротьби".

Нагадаємо, Євгенію Гуцул затримали на 72 години ввечері 25 березня в аеропорту Кишинева через те, що її право виїзду за кордон обмежене.

Гуцул є фігуранткою кримінального провадження в Молдові, яке з квітня 2024 року розглядається в суді. Її звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою партії "Шор" у 2019-2022 роках систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії. Антикорупційна прокуратура Молдови також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.

Євгенія Гуцул була обрана керівницею регіону у 2023 році від популістської партії олігарха-втікача Ілана Шора, який згодом створив блок партій "Перемога". Вона неодноразово їздила до Москви та зустрічалася у тому числі з очільником Кремля. Після затримання вона закликала Путіна "захистити її і Гагаузію".

Проти Гуцул запровадили санкції в США та Європейському Союзі.