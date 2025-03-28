Трамп у пʼятницю поговорить з премʼєром Канади, яку хоче анексувати

Перша телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і премʼєр-міністром Канади – країни, яку він хоче перетворити на "51-й штат", – Марком Карні має відбутись 28 березня.

Це агентству AFP підтвердили в Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

За словами представника Білого дому, розмова Трампа і Карні має відбутись у пʼятницю в першій половині дня за американським часом.

Напередодні канадський премʼєр-міністр заявив, що поговорить з Трампом протягом "наступного дня-двох".

Про телефонну розмову лідерів Канади та США стало відомо в момент напруженості у двосторонніх відносинах, викликаних заявами Трампа про перетворення Канади на "51-й штат" та розвʼязаної ним торговельної війни.

Президент США цього тижня підтвердив наміри з перших чисел квітня запровадити 25% мита на імпортні автомобілі і запчастини, щоб стимулювати виробництво у США. Трамп пригрозив ще більшими тарифами, якщо ЄС і Канада скоординовано відреагують на його торгову війну.

Премʼєр Канади нещодавно сказав, що відносини країни зі США, до цього часу найближчим безпековим і торговельним партнером, більше не будуть такими, як раніше.

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