Трамп в пятницу поговорит с премьером Канады, которую хочет аннексировать

Первый телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады – страны, которую он хочет превратить в "51-й штат", – Марком Карни должен состояться 28 марта.

Это агентству AFP подтвердили в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

По словам представителя Белого дома, разговор Трампа и Карни должен состояться в пятницу в первой половине дня по американскому времени.

Накануне канадский премьер-министр заявил, что поговорит с Трампом в течение "следующего дня-двух".

О телефонном разговоре лидеров Канады и США стало известно в момент напряженности в двусторонних отношениях, вызванных заявлениями Трампа о превращении Канады в "51-й штат" и развязанной им торговой войне.

Президент США на этой неделе подтвердил намерения с первых чисел апреля ввести 25% пошлины на импортные автомобили и запчасти, чтобы стимулировать производство в США. Трамп пригрозил еще большими тарифами, если ЕС и Канада скоординировано отреагируют на его торговую войну.

Премьер Канады недавно сказал, что отношения страны с США, до сих пор ближайшим партнером по безопасности и торговле, больше не будут такими, как раньше.

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