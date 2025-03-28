Молдова відреагувала на рішення Росії обмежити в'їзд вантажоперевізникам 

Молдова вважає рішення Росії про обмеження в'їзду молдовським вантажоперевізникам економічним ударом по країні.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив речник молдовського уряду Даніел Воде, його цитує Newsmaker.

Рішення російської влади торкнеться 115 перевізників, а також експортерів, які з ними співпрацюють.

"Це рішення є одностороннім, завдає удару по молдовських перевізниках і ясно демонструє негативне ставлення Росії і прагнення нашкодити економіці Молдови. Російська сторона ухвалила таке рішення, хоча постійно відмовлялася від технічних переговорів та ігнорувала раніше досягнуті домовленості", – заявив Воде.

Він додав, що Росія не виконує своїх зобов'язань і продовжує використовувати торговельні відносини як інструмент політичного тиску, що суперечить публічним заявам про "симпатію" до молдовського народу.

Речник наголосив, що молдовським компаніям доведеться переорієнтуватися на інші ринки, "де є передбачуваність і дотримання правил".

Російський уряд з 28 березня обмежив в'їзд на територію країни для молдовських автоперевізників.

А паралельно Росія почала через ОБСЄ заявляти про "репресії у Молдові" та вимагати звільнити затриману керівницю автономного регіону Гагаузія.