Молдова отреагировала на решение России ограничить въезд грузоперевозчикам

Молдова считает решение России об ограничении въезда молдовским грузоперевозчикам экономическим ударом по стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил представитель молдовского правительства Даниэл Водэ, его цитирует Newsmaker.

Решение российских властей коснется 115 перевозчиков, а также экспортеров, которые с ними сотрудничают.

"Это решение является односторонним, наносит удар по молдовским перевозчикам и ясно демонстрирует негативное отношение России и стремление навредить экономике Молдовы. Российская сторона приняла такое решение, хотя постоянно отказывалась от технических переговоров и игнорировала ранее достигнутые договоренности", – заявил Водэ.

Он добавил, что Россия не выполняет своих обязательств и продолжает использовать торговые отношения как инструмент политического давления, что противоречит публичным заявлениям о "симпатии" к молдовскому народу.

Спикер подчеркнул, что молдовским компаниям придется переориентироваться на другие рынки, "где есть предсказуемость и соблюдение правил".

Российское правительство с 28 марта ограничило въезд на территорию страны для молдовских автоперевозчиков.

А параллельно Россия начала через ОБСЕ заявлять о "репрессиях в Молдове" и требовать освободить задержанную руководительницу автономного региона Гагаузия.