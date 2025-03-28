Глава МЗС Британії засудив Росію за удари по Україні попри "мирні переговори"

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що Росія повинна погодитись на безумовне припинення вогню, а натомість продовжує атакувати Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у соцмережі Х в п'ятницю.

Леммі наголосив, що Росія продовжує атакувати Україну, незважаючи на переговори про припинення вогню.

"Ці атаки призводять до загибелі та поранень цивільних осіб, надходять повідомлення про пошкодження енергетичної інфраструктури", – відзначив глава МЗС Британії.

Владімір Путін, додав Леммі, повинен погодитися на негайне, повне, безумовне припинення вогню, що є першим кроком до справедливого і тривалого миру.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підготує докази порушення Росією режиму тиші в енергетиці та надасть їх Сполученим Штатам, очікуючи відповідної реакції.

Зеленський раніше уже говорив, що в разі порушення Росією режиму тиші Україна очікує дій від адміністрації Трампа, оскільки домовленості були досягнуті з нею.