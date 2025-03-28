Глава МИД Британии осудил Россию за удары по Украине, несмотря на "мирные переговоры"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Россия должна согласиться на безусловное прекращение огня, а взамен продолжает атаковать Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в соцсети Х в пятницу.

Лэмми отметил, что Россия продолжает атаковать Украину, несмотря на переговоры о прекращении огня.

"Эти атаки приводят к гибели и ранениям гражданских лиц, поступают сообщения о повреждении энергетической инфраструктуры", – отметил глава МИД Британии.

Владимир Путин, добавил Лэмми, должен согласиться на немедленное, полное, безусловное прекращение огня, что является первым шагом к справедливому и длительному миру.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подготовит доказательства нарушения Россией режима тишины в энергетике и предоставит их Соединенным Штатам, ожидая ответной реакции.

Зеленский ранее уже говорил, что в случае нарушения Россией режима тишины Украина ожидает действий от администрации Трампа, поскольку договоренности были достигнуты с ней.