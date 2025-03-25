Зеленський: Україна чекає від США покарання Росії за порушення перемир’я

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на покарання Сполученими Штатами Росії у разі порушення нею домовленого перемир’я.

Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами у вівторок, пише "Європейська правда".

За словами глави держави, питання наслідків за порушення режиму тиші на морі та в енергетиці, про що домовлялись у Саудівській Аравії за посередництва США, не фігурувало у заявах за пісдумками переговорів у Ер-Ріяді, оскільки Вашингтон боявся зриву домовленостей.

"Цього в стейтменті немає. Я розумію чому. Тому що американська сторона дуже хотіла, щоб все це не зірвалося, перші домовленості. Тому не хотіли йти в багато деталей. А все одно нам прийдеться з вами розуміти відповіді на кожну з деталей", – сказав президент.

Він зазначив, що українська команда поставила запитання щодо наслідків за порушення режиму тиші американській стороні.

"На сьогодні ми маємо таку відповідь (від США)… Якщо ми бачимо, що хтось порушує, ми вважаємо, що ми звертаємось по всіх наших лініях до американської сторони, з тими фактами і доказами, що російська сторона порушила це", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, в разі порушення Росією режиму тиші Україна очікує дій від адміністрації Трампа, оскільки домовленості були досягнуті з нею. Він наголосив, що американська сторона, на думку України, є головною відповідальною за моніторинг режиму тиші.

"Якщо рускі порушують це, у нас питання до президента Трампа. У мене тоді пряме запитання до президента. Я дуже вдячний, ви дійсно намагались, все правильно. Ви як змогли, так домовились. Але якщо вони порушують – ось докази – просимо тиск, просимо санкції, просимо зброю і так далі", – сказав глава держави.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії делегації США, України та Росії 25 березня домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.

Утім, глава Міноборони України Рустем Умєров повідомив, що для впровадження цих домовленостей потрібні додаткові технічні консультації.

Росія висунула низку вимог для погодження на припинення вогню в Чорному морі, що було предметом зустрічі представників РФ, США та України в Саудівській Аравії 23-25 березня.