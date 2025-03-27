Зеленський: Україна передасть США докази порушення Росією "енергетичного перемир’я" 

Україна підготує докази порушення Росією режиму тиші в енергетиці та надасть їх Сполученим Штатам, очікуючи відповідної реакції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президент України Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Парижі в четвер після саміту "коаліції рішучих".

Зеленський зазначив, що 27 березня РФ обстріляла з артилерії Херсон, унаслідок чого цивільне населення залишилось без світла. Відтак, вважає президент, Сполучені Штати повинні відреагувати на порушення Росією домовленостей, досягнутих в Ер-Ріяді.

"Були удари по Херсону, були удари по залізничному вокзалу, і була пошкоджена електрика, були удари по енергетиці в місті Херсон… Цивільні люди втратили енергетику, я вважаю, що повинна бути реакція Сполучених Штатів у діях", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що поки що ніхто не розуміє, хто моніторить дотримання режиму тиші, але в України є всі докази і вона надасть їх США.

"Ми чітко розуміємо, куди були постріли, що зруйновано, що втрачено. Повірте, за три роки війни ми все чітко бачимо: чим вони стріляють, з доказами, з футеджами, з відео, з усім. У нас все це є, ми все це підготуємо. Міністр оборони отримав від мене цей наказ. Це все підготується і передасться Сполученим Штатам Америки. Після цього ми очікуємо на реакцію США так, як вони нам говорили – що вони будуть на порушення реагувати", – сказав Зеленський.

27 березня російські військові обстріляли з артилерії центр Херсона, внаслідок чого загинули двоє людей, ще п'ятеро зазнали поранень. Внаслідок обстрілу у місті частково зникло електропостачання: тимчасово зупинено рух тролейбусів.

Зеленський раніше уже говорив, що в разі порушення Росією режиму тиші Україна очікує дій від адміністрації Трампа, оскільки домовленості були досягнуті з нею.