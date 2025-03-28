Проросійську керівницю Гагаузії помістили під арешт на 20 днів

28 березня суд у Кишиневі (сектор Чекани) ухвалив клопотання прокуратури про попередній арешт башкана Гагаузії Євгенії Гуцул строком на 20 діб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TV8.md.

Як зазначив прокурор у справі Адріан Скутару, слідство знайшло і надало достатні підстави, що доводять необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді арешту. Він нагадав, що прокуратура виявила кілька ризиків, ключовий з яких – спроба обвинуваченої ухилитися від кримінального переслідування.

Рішення суду може бути оскаржене в Апеляційній палаті.

Гуцул себе винною не визнає.

Адвокат башкана Серджіу Морару заявив журналістам, що його підзахисна нічого не порушувала, і прокуратура не мала права вимагати арешту. Захист оскаржить рішення.

Євгенія Гуцул вранці прибула на засідання в суд сектора Чекани і, проходячи в будівлю суду, коротко заявила, що "це політична справа, тому що я башкан Гагаузії". Вона відмовилася відповідати на запитання журналістів і пішла до зали в супроводі адвокатів.

Перед будівлею суду в столичному секторі Чекани зібрали прихильників башкана. Прибули на місце і політичні діячі колишньої партії "Шор", які виступили перед протестувальниками.

Нагадаємо, Євгенію Гуцул затримали ввечері 25 березня в аеропорту Кишинева через те, що її право виїзду за кордон обмежене.

Гуцул є фігуранткою кримінального провадження в Молдові, яке з квітня 2024 року розглядається в суді.

Її звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою партії "Шор" у 2019-2022 роках систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії. Антикорупційна прокуратура Молдови також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.

Євгенія Гуцул була обрана керівницею регіону у 2023 році від популістської партії олігарха-втікача Ілана Шора, який згодом створив блок партій "Перемога". Вона неодноразово їздила до Москви та зустрічалася у тому числі з очільником Кремля.

Проти Гуцул запровадили санкції в США та Європейському Союзі.