Пророссийскую главу Гагаузии поместили под арест на 20 дней

28 марта суд в Кишиневе (сектор Чеканы) принял ходатайство прокуратуры о предварительном аресте башкана Гагаузии Евгении Гуцул сроком на 20 суток.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TV8.md.

Как отметил прокурор по делу Адриан Скутару, следствие нашло и предоставило достаточные основания, доказывающие необходимость избрания меры пресечения в виде ареста. Он напомнил, что прокуратура выявила несколько рисков, ключевой из которых – попытка обвиняемой уклониться от уголовного преследования.

Решение суда может быть обжаловано в Апелляционной палате.

Гуцул себя виновной не признает.

Адвокат башкана Серджиу Морару заявил журналистам, что его подзащитная ничего не нарушала, и прокуратура не имела права требовать ареста. Защита обжалует решение.

Евгения Гуцул утром прибыла на заседание в суд сектора Чеканы и, проходя в здание суда, коротко заявила, что "это политическое дело, потому что я башкан Гагаузии". Она отказалась отвечать на вопросы журналистов и ушла в зал в сопровождении адвокатов.

Перед зданием суда в столичном секторе Чеканы собрали сторонников башкана. Прибыли на место и политические деятели бывшей партии "Шор", которые выступили перед протестующими.

Напомним, Евгению Гуцул задержали вечером 25 марта в аэропорту Кишинева из-за того, что ее право выезда за границу ограничено.

Гуцул является фигуранткой уголовного производства в Молдове, которое с апреля 2024 года рассматривается в суде.

Ее обвиняют в том, что она, работая секретарем партии "Шор" в 2019-2022 годах систематически и ежедневно ввозила в Молдову из РФ деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии. Антикоррупционная прокуратура Молдовы также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.

Евгения Гуцул была избрана руководителем региона в 2023 году от популистской партии беглого олигарха Илана Шора, который впоследствии создал блок партий "Победа". Она неоднократно ездила в Москву и встречалась в том числе с главой Кремля.

Против Гуцул ввели санкции в США и Европейском Союзе.