Армія США відзвітувала про пошуки військових, що пішли на дно болота в Литві

Командування армії США в Європі та Африці оголосило в п’ятницю, що американські військові та влада Литви розгорнули додаткові сили, щоб допомогти знайти чотирьох солдатів США і автомобіль M88 Hercules, що пішов на дно болотистої водойми на військовому полігоні у Литві.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві командування.

Потужний шламовий насос, крани, понад 30 тонн гравію і фахівці з інженерного корпусу армії США – це лише деякі з сил і засобів, які розгорнули на місці, щоб допомогти дістатися до бронемашини M88.

Збройні сили Польщі на добровільних засадах також виділили підрозділ військових інженерів, який привіз додатковий водяний насос, гусеничні ремонтно-евакуаційні машини, інше необхідне додаткове обладнання і матеріали, а також 150 людей для допомоги в цих зусиллях.

Транспортний засіб було знайдено 26 березня зануреним приблизно на 5 метрів під водою і багнюкою в болотистій місцевості на полігоні Пабраде.

фото: BNS

Протягом останніх 72 годин аварійно-рятувальні команди, до складу яких входять солдати армії США, Збройних сил Литви та інших литовських органів влади і підрядників, цілодобово працювали над відкачуванням води, розкопуванням і днопоглиблювальними роботами, щоб витягти машину з болота, зазначило командування. Через умови місцевості це складна і важка операція.

Територія навколо місця події неймовірно волога і болотиста і не витримує вагу обладнання, необхідного для вилучення 70-тонного автомобіля без значних інженерних удосконалень. Осушення території відбувається повільно і важко через просочування ґрунтових вод.

фото: BNS

Армія США продовжує координувати залучення додаткових експертів і обладнання, в тому числі спеціалізованої водолазної групи ВМС США з команди CTF68. Очікується, що водолази прибудуть на місце події протягом наступних 24 годин.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що сподівається на диво у пошуках чотирьох солдатів Сполучених Штатів Америки.

Спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс сподівається, що інцидент на полігоні Пабраде не вплине на двосторонні відносини між США і Литвою.