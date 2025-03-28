Армия США отчиталась о поисках военных, ушедших на дно болота в Литве

Командование армии США в Европе и Африке объявило в пятницу, что американские военные и власти Литвы развернули дополнительные силы, чтобы помочь найти четырех солдат США и автомобиль M88 Hercules, который ушел на дно болотистого водоема на военном полигоне в Литве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении командования.

Мощный шламовый насос, краны, более 30 тонн гравия и специалисты из инженерного корпуса армии США – это лишь некоторые из сил и средств, которые развернули на месте, чтобы помочь добраться до бронемашины M88.

Вооруженные силы Польши на добровольных началах также выделили подразделение военных инженеров, которое привезло дополнительный водяной насос, гусеничные ремонтно-эвакуационные машины, другое необходимое дополнительное оборудование и материалы, а также 150 человек для помощи в этих усилиях.

Транспортное средство было найдено 26 марта погруженным примерно на 5 метров под водой и грязью в болотистой местности на полигоне Пабраде.

фото: BNS

В течение последних 72 часов аварийно-спасательные команды, в состав которых входят солдаты армии США, Вооруженных сил Литвы и других литовских органов власти и подрядчиков, круглосуточно работали над откачкой воды, раскопками и дноуглубительными работами, чтобы извлечь машину из болота, отметило командование. Из-за условий местности это сложная и тяжелая операция.

Территория вокруг места происшествия невероятно влажная и болотистая и не выдерживает вес оборудования, необходимого для извлечения 70-тонного автомобиля без значительных инженерных усовершенствований. Осушение территории происходит медленно и тяжело из-за просачивания грунтовых вод.

фото: BNS

Армия США продолжает координировать привлечение дополнительных экспертов и оборудования, в том числе специализированной водолазной группы ВМС США из команды CTF68. Ожидается, что водолазы прибудут на место происшествия в течение следующих 24 часов.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что надеется на чудо в поисках четырех солдат Соединенных Штатов Америки.

Спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис надеется, что инцидент на полигоне Пабраде не повлияет на двусторонние отношения между США и Литвой.