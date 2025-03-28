Президент Литви сподівається на "диво" у пошуках зниклих американських солдатів

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що сподівається на диво у пошуках чотирьох солдатів Сполучених Штатів Америки, які зникли безвісти на початку тижня.

Про це написав мовник LRT, передає "Європейська правда".

Науседа відвідав місця, де проходили навчання та де був знайдений гусеничний бронетранспортер Hercules M88, на якому пересувалися зниклі військові.

Він розповів, що його проінформували про хід роботи та зазначив, що "ситуація абсолютно унікальна".

"Ви бачите, яка тут природна пастка і наскільки складно проводити рятувальні роботи", – сказав він.

Президент Литви зазначив, що "на все потрібен час" та акцентував: "це, можливо, ще одна демонстрація необхідності збереження солідарності в таких обставинах".

"Ми все ще сподіваємося на диво", – підкреслив Науседа.

За інформацією Збройних сил Литви, на місці інциденту наразі проводяться подальші роботи з осушення та вилучення мулу, а також зміцнення ґрунту. Рятувальна операція тривала всю ніч, і було вилучено 2-3 метри мулу.

Американські солдати зникли 25 березня. Вони брали участь у навчаннях на полігоні неподалік від кордону з Білоруссю. Вони їхали на гусеничному бронетранспортері Hercules M88. Його знайшли на дні водойми. Однак тіла солдатів досі не знайшли. Їхня загибель не підтверджена.

Спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс заявив, що інцидент на полігоні Пабраде, де у вівторок, 25 березня, під час навчань зникли четверо американських солдатів не повинен вплинути на двосторонні відносини між США і Литвою.