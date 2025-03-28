ЗМІ: ЄС розглядає поступки Трампу після запровадження нових тарифів у квітні

Європейський Союз визначає поступки, на які він готовий піти адміністрації Дональда Трампа, щоб забезпечити часткове скасування тарифів, які вже почали завдавати удару по експорту країн ЄС, і які мають ще більше зрости після 2 квітня.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами людей, знайомих з ходом переговорів, на зустрічах у Вашингтоні цього тижня посадовцям ЄС було сказано, що немає жодного способу уникнути нових автомобільних і так званих взаємних тарифів, які Трамп запровадить наступного тижня.

Водночас, почалися також дискусії про те, як мають виглядати контури потенційної угоди про їхнє зниження.

Це спонукало Європейську комісію, яка займається торговельними питаннями в ЄС, розпочати роботу над "технічним завданням" для потенційної угоди. У ньому будуть викладені сфери для переговорів щодо каральних торговельних заходів, включаючи зниження власних мит, взаємні інвестиції зі США, а також пом'якшення певних правил і стандартів, повідомили співрозмовники агентства.

Взаємні тарифи мають на меті усунути те, що Трамп вважає несправедливими зборами на американські товари, а також нетарифні бар'єри.

Будь-яка угода, укладена помічниками президента США, все одно повинна бути схвалена Трампом. За словами джерел, ця угода стане основою для проведення комісією переговорів зі США після того, як нові американські мита набудуть чинності. Ці тарифи, ймовірно, торкнуться всіх або більшості товарів з ЄС, що експортуються до США.

Тим часом, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС захищатиме свої інтереси на тлі мит Трампа на автомобілі. Прем'єр Канади також пообіцяв відповідь.

У відповідь на це Трамп пригрозив Канаді і ЄС ще більшими тарифами, якщо вони скоординовано реагуватимуть на його торгову війну.