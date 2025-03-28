СМИ: ЕС рассматривает уступки Трампу после введения новых тарифов в апреле

Европейский Союз определяет уступки, на которые он готов пойти администрации Дональда Трампа, чтобы обеспечить частичную отмену тарифов, которые уже начали наносить удар по экспорту стран ЕС, и которые должны еще больше возрасти после 2 апреля.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, на встречах в Вашингтоне на этой неделе чиновникам ЕС было сказано, что нет никакого способа избежать новых автомобильных и так называемых взаимных тарифов, которые Трамп введет на следующей неделе.

В то же время, начались также дискуссии о том, как должны выглядеть контуры потенциального соглашения об их снижении.

Это побудило Европейскую комиссию, которая занимается торговыми вопросами в ЕС, начать работу над "техническим заданием" для потенциальной сделки. В нем будут изложены сферы для переговоров по карательным торговым мерам, включая снижение собственных пошлин, взаимные инвестиции с США, а также смягчение определенных правил и стандартов, сообщили собеседники агентства.

Взаимные тарифы имеют целью устранить то, что Трамп считает несправедливыми сборами на американские товары, а также нетарифные барьеры.

Любая сделка, заключенная помощниками президента США, все равно должна быть одобрена Трампом. По словам источников, это соглашение станет основой для проведения комиссией переговоров с США после того, как новые американские пошлины вступят в силу. Эти тарифы, вероятно, коснутся всех или большинства товаров из ЕС, экспортируемых в США.

Между тем, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет защищать свои интересы на фоне пошлин Трампа на автомобили. Премьер Канады также пообещал ответ.

В ответ на это Трамп пригрозил Канаде и ЕС еще большими тарифами, если они будут скоординировано реагировать на его торговую войну.