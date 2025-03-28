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Міністри оборони ЄС наступного тижня обговорять 5 млрд євро на боєприпаси для України

ексклюзив
Новини — П'ятниця, 28 березня 2025, 20:23 — Тетяна Висоцька, Олег Павлюк

Питання про термінове надання Україні боєприпасів на суму 5 млрд євро буде предметно обговорене на неформальній зустрічі міністрів оборони держав ЄС у Варшаві 2-3 квітня.

Про це кореспонденту "Європейської правди" повідомив топдипломат однієї з держав Західної Європи.

"Щодо військової підтримки, ми очікуємо, що дискусія про 5-мільярдні потреби України буде обговорюватися на неформальній раді оборони наступного тижня. Ми сподіваємося, що зможемо досягти певної згоди в наступні дні", – заявив дипломат.

Співрозмовник "ЄвроПравди" уточнив, що неформальні засідання Ради ЄС не мають повноважень ухвалювати рішення, "але, безумовно, можуть дати подальші вказівки" щодо реалізації досягнутих домовленостей.

Каллас вважає реалістичним спершу схвалити 5 млрд євро на снаряди для України

Також міністри оборони, за його словами, "обговорять модальності" плану Каллас з надання Україні військової допомоги на суму до 40 млрд євро.

Розмова про ініціативу Каллас продовжиться також на Раді ЄС у закордонних справах 14 квітня, зазначило джерело "Європейської правди".

"Досі важко сказати, коли ця ініціатива може бути доопрацьована і затверджена, і чи буде затверджена взагалі", – підкреслив дипломат.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про пропозицію створити фонд для надання Україні військової допомоги на суму від 20 до 40 млрд євро на основі добровільної участі, щоб уникнути будь-якого вето з боку Угорщини.

Як перший крок лідери країн-учасниць мають домовитися про виділення 5 млрд євро на 2 мільйони великокаліберних артилерійських боєприпасів у 2025 році, йдеться у пропозиції.

Більше читайте у статті кореспондентки "ЄвроПравди" Тетяни Висоцької: ЄС готується до війни: як європейські лідери узгоджували нові безпекові ініціативи.

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