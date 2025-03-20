Каллас вважає реалістичним спершу схвалити 5 млрд євро на снаряди для України

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас вважає "реалістичним планом" спочатку домовитися про 5 млрд євро на боєприпаси для України в рамках її ширшої ініціативи на суму до 40 млрд євро.

Про це вона заявила по прибутті на саміт ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Каллас відповідала на питання про те, що її пропозиція щодо великого пакета військової допомоги для України у розмірі до 40 млрд євро в 2025 році поки не зустріла підтримки всіх членів ЄС.

Вона зазначила, що кожна держава-член має власні проблеми з бюджетним дефіцитом, чому може зарадити свіжа пропозиція Єврокомісії щодо переозброєння Європи, для багатьох з них також важливу роль у цьому процесі відіграють питання внутрішньої політики.

Однак, за словами Каллас, якщо немає змоги ухвалити весь пакет, можна йти малими кроками.

"Важливо мати відчутні результати. Якщо ми не готові ухвалити рішення просто зараз щодо всього року, то краще ухвалювати рішення в короткостроковій перспективі щодо негайних потреб України у боєприпасах", – сказала вона.

"Реалістичний план – це 5 млрд євро на боєприпаси, це те, над чим ми працюємо в цей момент", – додала дипломатка.

Раніше ЗМІ повідомили про пропозицію створити фонд для надання Україні військової допомоги на суму від 20 до 40 млрд євро на основі добровільної участі, щоб уникнути будь-якого вето з боку Угорщини.

Як перший крок лідери країн-учасниць мають домовитися про виділення 5 млрд євро на 2 мільйони великокаліберних артилерійських боєприпасів у 2025 році, йдеться у пропозиції.

Після зустрічі в понеділок міністрів закордонних справ 27 країн ЄС у Брюсселі Каллас заявила, що її пропозиція має "широку політичну підтримку", і зараз обговорюються деталі.

Однак Італія та Іспанія чітко дали зрозуміти, що поки не готові підтримати цю пропозицію.