Министры обороны ЕС на следующей неделе обсудят 5 млрд евро на боеприпасы для Украины

Вопрос о срочном предоставлении Украине боеприпасов на сумму 5 млрд евро будет предметно обсужден на неформальной встрече министров обороны государств ЕС в Варшаве 2-3 апреля.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил топ-дипломат одного из государств Западной Европы.

"Относительно военной поддержки, мы ожидаем, что дискуссия о 5-миллиардных потребностях Украины будет обсуждаться на неформальном совете обороны на следующей неделе. Мы надеемся, что сможем достичь определенного согласия в последующие дни", – заявил дипломат.

Собеседник "ЕвроПравды" уточнил, что неформальные заседания Совета ЕС не имеют полномочий принимать решения, "но, безусловно, могут дать дальнейшие указания" по реализации достигнутых договоренностей.

Также министры обороны, по его словам, "обсудят модальности" плана Каллас по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 40 млрд евро.

Разговор об инициативе Каллас продолжится также на Совете ЕС по иностранным делам 14 апреля, отметил источник "Европейской правды".

"До сих пор трудно сказать, когда эта инициатива может быть доработана и утверждена, и будет ли утверждена вообще", – подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее СМИ сообщили о предложении создать фонд для предоставления Украине военной помощи на сумму от 20 до 40 млрд евро на основе добровольного участия, чтобы избежать любого вето со стороны Венгрии.

В качестве первого шага лидеры стран-участниц должны договориться о выделении 5 млрд евро на 2 миллиона крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов в 2025 году, говорится в предложении.

Больше читайте в статье корреспондента "ЕвроПравды" Татьяны Высоцкой: ЕС готовится к войне: как европейские лидеры согласовывали новые инициативы по безопасности.