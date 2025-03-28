Суд США призупинив спробу Трампа згорнути "Голос Америки"

У п'ятницю федеральний суддя призупинив зусилля адміністрації Трампа, спрямовані на ліквідацію "Голосу Америки" – фінансованого урядом міжнародного мовника.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The New York Times.

Суддя Джей Пол Еткен з Окружного суду США на Мангеттені виніс рішення під час слухань за позовом, поданим журналістами "Голосу Америки" та їхніми профспілками.

У позові стверджується, що дії адміністрації, зокрема, відправлення сотень журналістів організації в оплачувану відпустку, порушують права журналістів, передбачені першою поправкою до Конституції. Термін дії тимчасової заборони суду – 21 день.

Окремий позов, поданий директором "Голосу Америки" Майклом Абрамовіцем, також перебуває на розгляді суду.

"Це рішуча перемога свободи преси і першої поправки, а також різкий докір адміністрації, яка продемонструвала повну зневагу до принципів, що визначають нашу демократію", – йдеться в заяві адвоката журналістів, які подали позов.

Заснований у 1942 році, "Голос Америки" вважається ключовим компонентом американської "м'якої сили", спрямованої на просування демократії за кордоном.

З моменту повернення на посаду, Трамп перейшов чимало меж у своїх численних спробах підірвати американські ЗМІ. Білий дім заборонив журналістам Associated Press відвідувати певні заходи і почав відбирати ЗМІ, які можуть брати участь у прес-пулі, що висвітлює президентські заходи. Трамп і його союзники також подали до суду на кілька новинних агентств.

Раніше цього тижня федеральний суддя у Вашингтоні тимчасово заблокував аналогічну спробу адміністрації Трампа закрити "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" – ще одного фінансованого урядом мовника.