Суд США приостановил попытку Трампа свернуть "Голос Америки"

В пятницу федеральный судья приостановил усилия администрации Трампа, направленные на ликвидацию "Голоса Америки" – финансируемого правительством международного вещателя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The New York Times.

Судья Джей Пол Эткен из Окружного суда США на Манхэттене вынес решение во время слушаний по иску, поданному журналистами "Голоса Америки" и их профсоюзами.

В иске утверждается, что действия администрации, в частности, отправка сотен журналистов организации в оплачиваемый отпуск, нарушают права журналистов, предусмотренные первой поправкой к Конституции. Срок действия временного запрета суда – 21 день.

Отдельный иск, поданный директором "Голоса Америки" Майклом Абрамовицем, также находится на рассмотрении суда.

"Это решительная победа свободы прессы и первой поправки, а также резкий упрек администрации, которая продемонстрировала полное пренебрежение к принципам, определяющим нашу демократию", – говорится в заявлении адвоката журналистов, подавших иск.

Основанный в 1942 году, "Голос Америки" считается ключевым компонентом американской "мягкой силы", направленной на продвижение демократии за рубежом.

С момента возвращения в должность, Трамп перешел немало границ в своих многочисленных попытках подорвать американские СМИ. Белый дом запретил журналистам Associated Press посещать определенные мероприятия и начал отбирать СМИ, которые могут участвовать в пресс-пуле, освещающем президентские мероприятия. Трамп и его союзники также подали в суд на несколько новостных агентств.

Ранее на этой неделе федеральный судья в Вашингтоне временно заблокировал аналогичную попытку администрации Трампа закрыть "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" – еще одного финансируемого правительством вещателя.