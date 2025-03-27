Адміністрація Трампа відновлює фінансування "Радіо Свобода" після судового позову

Адміністрація Трампа заявила, що відновила фінансування "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" та Фонду відкритих технологій після того, як ці організації подали позови до суду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) припинило фінансування в рамках ширших зусиль адміністрації з ліквідації агентства, яке також здійснює нагляд за "Голосом Америки".

Міністерство юстиції заявило, що вимоги груп про судові заборони фактично не мають сенсу, оскільки уряд відновив фінансування.

"Позивач домігся першочергового судового захисту – відкликання рішення про розірвання грантової угоди, про яке він просив у своїй скарзі. Тепер, коли позивач отримав таке задоволення, позиція відповідачів полягає в тому, що це питання більше не є спірним", – написало Міністерство юстиції у четвер у справі Фонду відкритих технологій.

Позов було подано напередодні запланованого на ранок четверга слухання окружного судді США Ройса Ламберта щодо того, чи слід негайно зобов'язати адміністрацію відновити державну фінансову підтримку програми. Після того, як суддя зайняв своє місце, він швидко відклав слухання у зв'язку з цією подією.

Фонд підтримує технології, спрямовані на просування глобальної свободи інтернету і протидію цензурі, і є однією з численних програм, що фінансуються USAGM, де спеціальним радником є Карі Лейк, кандидат у губернатори і сенатори від республіканців від штату Арізона, що зазнала невдачі.

Патрік Догерті, адвокат, який представляє технологічний фонд, заявив, що група відкличе своє клопотання, як тільки адміністрація виконає свої зобов'язання.

Адвокат Міністерства юстиції Ебігейл Стаут сказала судді, що уряд "не може дати гарантії, коли гроші надійдуть на банківський рахунок", оскільки платіж повинен пройти через процедури Міністерства фінансів, але запевнила, що питання про поновлення розглядається.

Суддя проведе слухання в понеділок у другій половині дня, якщо угода не буде досягнута.

Зрушення у справі відбулося після того, як Міністерство юстиції США аналогічним чином повідомило, що USAGM відновило фінансування "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода", яке публікує контент 27 мовами для 23 країн Європи та Азії і також подало до суду після того, як його фінансування було заморожено.

У вівторок Ламберт став на бік радіостанції, видавши наказ про відновлення фінансування.

Скасування фінансування "Радіо Свобода", як повідомлялося, було пов'язане з рішенням президента США Дональда Трампа скоротити Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

19 березня стало відомо, що "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" подало до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM) та його посадових осіб Карі Лейк і Віктора Моралеса, намагаючись заблокувати рішення про припинення фінансування за федеральним грантом.

А 21 березня журналісти "Голосу Америки" та їхні профспілки подали до суду на адміністрацію Трампа, адже за кілька днів до цього значна кількість співробітників "Голосу Америки" були відправлені в "адміністративну" відпустку починаючи без права доступу до мейлів та виконання роботи, що формує діяльність цього міжнародного мовника