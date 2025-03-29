МИД выясняет личность нападавшего в Амстердаме, которого полиция назвала украинцем

Украина выясняет, как задержанный за нападение с ножом на прохожих в Амстердаме, которого полиция назвала украинским гражданином, попал в Нидерланды.

Об этом на Х сообщил спикер украинского МИД Георгий Тихий, пишет "Европейская правда".

По словам Тихого, посольство Украины в Нидерландах находится в тесном контакте с правоохранительными органами Нидерландов для выяснения дополнительной информации о задержанном в Амстердаме.

"Мы выясняем, кто этот человек и как и когда он попал в Нидерланды. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с властями Нидерландов в этом деле", – добавил он.

Представитель МИД пожелал пострадавшим в результате нападения скорейшего выздоровления и подчеркнул, что "виновник должен понести ответственность".

Ранее в субботу полиция Амстердама заявила, что мужчина, который 27 марта ранил ножом пять человек в центре Амстердама, является 30-летним гражданином Украины из Донецкой области.

Нападение произошло вблизи площади Дам в Амстердаме. Мужчина с ножом набросился на прохожих и ранил пятерых. Нападавшего остановил британский турист – ему удалось прижать того к земле и удерживать так до приезда полиции.

Впоследствии сообщили, что пострадавшими являются двое американцев пожилого возраста, 26-летний поляк, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя девушка из Нидерландов.

Мэр Амстердама наградила британца за его храбрый поступок и отметила, что он не захотел публично раскрывать свое имя.